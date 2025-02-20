3

Рублев рассказал, готов ли сбрить волосы ради титула в Дохе

Андрей Рублев готов пожертвовать прической ради победы в Дохе.

Россиянин дал интервью ютуб-каналу BB Tennis после выхода в четвертьфинал. 

– Ты сегодня был максимально спокоен. Дыхательные практики работают?

– Я думаю, счет работает (смеется).

– А ты перед матчем что-то дополнительно делаешь, что тебя успокаивает?

– Делаю.

– А что? 

– Не скажу (улыбается).

– Секрет?

– Да. Успокоительные принимаю (смеется).

– Бесят ли тебя выкрики с трибун, когда поддерживают?

– В зависимости от момента и моего состояния. Когда большой корт – пофиг, потому что даже если там что-то слышишь, оно теряется на фоне. Когда ты на маленьком корте, то, по сути, тоже пофиг, потому что в большинстве случаев это перерос. Просто бывают моменты, когда триггерит в прошлое состояние и более стрессово себя чувствуешь. Чувствительнее ко всему относишься, к любым шорохам, любым шумам, когда кто-то кричит под руку или еще что-то. Но таких моментов, слава богу, давно не было.

– Это все дыхательные практики?

– Я не знаю, что это (смеется).

– У тебя часто на пальце или на одежде можно увидеть надпись responsibility («ответственность» с английского – Спортс’’). Какая здесь предыстория? В какие-то определенные моменты она у тебя появляется или всегда с тобой?

– Последние полгода где-то. Снача я писал это так, чтобы мог видеть, старался на запястье – но, оказывается, это такое место, на котором не каждая ручка может написать. Потом, из-за того, что в школе всегда писал шпаргалки на ладошке, понял, что можно где-то на пальце. И там уже любая ручка писала. Но проблема в том, что на запястье еще хоть как-то держалось, а на пальце через два гейма она сразу стиралась.

И потом я смотрел какое-то видео со Стефаном Карри, баскетболистом, где он рассказывал про какие-то свои штучки, которые помогают ему держать внимание. И одна из них – надпись на кроссовке. Он там пишет, чтобы напоминать себе, чтобы его триггерило в правильное настроение. И я понял, что кроссовок действительно хороший вариант. Там не сотрется, легко написать и всегда рядом.

– Помогает?

– Опять же, все в голове. Если ты хочешь, чтобы это работало, помогало – оно будет работать. Если ты не хочешь – можешь себе хоть на лбу написать, ничего не поможет (улыбается).

– Многие, когда собирали идеального теннисиста, сказали, что взяли бы твои волосы. Как ухаживаешь?

– Никак. Нет, ну я стараюсь ухаживать – какими-то качественными кондиционерами, шампунями специальными, которые для моего типа волос. Но как лежат, как причесываюсь – вообще пофиг.

Но, походу, больше не в прическе дело, а в рейтинге. В детстве говорили другое: «Давайте скинемся ему на парикмахера». Когда вошел в десятку: «Ух, какая у него особенная прическа, нестандартная». А до этого: «Побрейте обезьяну» (смеется).

– Готов сбрить их ради победы здесь?

– Да по сути готов. Вообще пофиг на самом деле. Уже пофиг. Раньше, наверное, не готов был бы. Сейчас вообще пофиг, отрастут (улыбается).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал BB Tennis
logoАндрей Рублев
logoATP
logoQatar ExxonMobil Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Рублев: «Быть неуверенным для меня нормальное и комфортное состояние»
1322 февраля 2024, 16:21
Главные новости
Мирра Андреева – самая молодая теннисистка, обыгравшая нескольких чемпионок «Большого шлема» на «тысячнике»
618 минут назад
Мирра Андреева 2-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-2 и впервые вышла в 1/2 финала «тысячника»
3242 минуты назад
Дубай (WTA). 1/4 финала. Мирра Андреева обыграла Швентек, Рыбакина поборется с Кенин, Мухова – с Кырстей
21945 минут назадLive
Доха (ATP). 1/4 финала. Рублев играет с де Минауром, Медведев встретится с Оже-Альяссимом, Алькарас – с Лехечкой
16сегодня, 11:31Live
Арина Соболенко: «Я больше не такая голодная на корте. В мыслях хаос, на корте нет стабильности»
7сегодня, 09:51
Мирра Андреева: «В 14 лет после поражения я получила сообщение: «Оглядывайся, потому что я тебя найду и отрежу руки»
4сегодня, 09:06
Маттео Берреттини: «Меня никогда не покидало чувство, что я отношусь к сильнейшим игрокам»
9сегодня, 08:53
Андреева о миксте на US Open: «Конечно, я бы мечтала сыграть с Марреем. Если бы я его попросила, он бы ответил: «Мирра, ты сумасшедшая? Я не планирую играть»
8сегодня, 08:06
Опелка о теннисистах-парниках: «Они расходуют ресурсы, корты, физио и жалуются, что зарабатывают недостаточно. Но на их матчи не продается ни одного билета»
13сегодня, 07:47
Александр Зверев: «Хочу стать первой ракеткой мира и бороться за крупные титулы с Алькарасом и Синнером»
14сегодня, 06:38
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15