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Микст на US Open перенесут на неделю перед основным турниром, сеты сократят до 4 геймов

Организаторы US Open сообщили об изменении формата в смешанном разряде.

Теперь микст будут играть на Неделе Болельщиков, то есть до начала одиночной сетки – в 2025-м матчи пройдут 19 и 20 августа. Все встречи состоятся на Аренах Артура Эша и Луи Армстронга.

Из 16 пар одна половина будет попадать в сетку на основе одиночного рейтинга, а вторая – по wild card.

Формат матчей также изменят – сеты сократят до четырех выигранных геймов. В них, как и сейчас, не будет розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета – тай-брейк до 10. В финале действуют те же правила, но число геймов в сете оставят прежним. 

Победители получат 1 миллион долларов (вместо 200 тысяч в прошлом году).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @usopen
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