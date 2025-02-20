Опелка о теннисистах-парниках: «Они расходуют ресурсы, корты, физио и жалуются, что зарабатывают недостаточно. Но на их матчи не продается ни одного билета»
Рейлли Опелка раскритиковал парный теннис.
«Он для тех, кто провалился в одиночке, нет понятия «парный специалист». На их матчи не продается ни одного билета, они занимают тренировочные корты, физио, расходуют ресурсы и жалуются, что зарабатывают недостаточно. И, если вы хотите знать мое мнение, это алчно».
Ранее американец также заявил, что считает микст выставочным турниром.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: TennisHead
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