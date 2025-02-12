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Рейлли Опелка: «Разве микст не всегда был выставочным турниром?»

Рейлли Опелка не разделяет негативной реакции на новый формат микста на US Open.

Американец оставил комментарий под постом, в котором объяснялись изменения и приводились слова парников, в частности критика реформы от Сары Эррани и Андреа Вавассори.

Опелка написал: «Разве микст не всегда был выставочным турниром?»

Микст на US Open перенесут на неделю перед основным турниром, сеты сократят до 4 геймов

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Tennis Channel
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logoATP
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