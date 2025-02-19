Рио (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Шевченко, Харри – с Комесаньей, Баес – с Навоне
Александр Зверев сыграет с Александром Шевченко во втором круге в Рио.
Сетка турнира здесь.
Rio Open
Рио, Бразилия
17 – 23 февраля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 396 115 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
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