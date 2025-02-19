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Адвокат Синнера о соглашении с WADA: «Потребовалось время, чтобы убедить Янника, что это было правильным решением»

Адвокат Янника Синнера высказался о разбирательстве по его допинговому делу.

Ранее первую ракетку мира отстранили на три месяца по соглашению с WADA из-за двух положительных проб на клостебол, которые он сдал в марте 2024-го. WADA заявило, что признает, что вещество попало в организм итальянца без его ведома, но отметило, в соответствии с правилами он должен нести ответственность за халатность своей команды.

«У теннисистов нет возможности узнать все детали этой истории, поэтому они просто озвучивают свое мнение… Но, наверное, все факты стоит изучить детальнее.

Думаю, теннисисты всегда нападают на коллег, которые оказываются вовлечены в подобные ситуации, но при этом стараются скрыться, если сами оказываются в таком же положении.

Все сложилось очень несправедливо. С самого начала суд над Синнером проходил по «классическому» сценарию. Никакого фаворитизма не было. Просто обстоятельства положительного результата его теста были весьма необычными.

Янник считает, что с ним обошлись довольно сурово, но признает, что каждый имеет право на собственное мнение. У теннисистов нет возможности узнать все подробности истории, поэтому они просто выражают свое мнение. Но, возможно, факты стоит изучить более глубоко.

Потребовалось время, чтобы убедить Янника, что это было правильным решением. Принять предложение WADA вместо того, чтобы идти в CAS, где он рисковал получить дисквалификацию на один-два года», – сказал Джейми Сингер.

Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо систему, а не его

Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoWADA
logoЯнник Синнер
logoATP
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