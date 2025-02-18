Зверев о допинг-деле Синнера: «Если он невиновен, то не должно быть отстранения на 3 месяца, а если виновен, то это странновато»

Александр Зверев высказался о дисквалификации Янника Синнера.

Ранее первую ракетку мира отстранили на три месяца по соглашению с WADA из-за двух положительных проб на клостебол, которые он сдал в марте 2024-го. WADA заявило , что признает, что вещество попало в организм итальянца без его ведома, но отметило, в соответствии с правилами он должен нести ответственность за халатность своей команды.

«Ситуация странная, потому что, очевидно, процесс был очень долгим – и его сначала признали невиновным, а потом WADA захотело все пересмотреть.

Для меня тут существуют два варианта. Если ты невиновен, то не должно быть никакого отстранения. Потому что раз вины нет, то ее нет. Тебя не должны наказывать. Но если принимаешь стероиды, то три месяца – не отстранение.

Так что здесь надо решить, виноват он или нет. Если он невиновен, то его не должны отстранять на три месяца, а если виновен, то это странновато. Сам этот процесс длился почти весь прошлый год и это было просто странно», – сказал Зверев.

Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог