Рыбакина отыграла 6 матчболов у Бадосы и вышла в четвертьфинал в Дубае

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае.

В третьем круге она обыграла Паулу Бадосу 4:6, 7:6(8), 7:6(2).

На тай-брейке второго сета Рыбакина ушла с четырех матчболов, в том числе с тройного. В решающем сете она упустила подачу на матч при счете 5:4, а потом отыграла двойной матчбол на подаче при 5:6.

Дальше представительница Казахстана сыграет с Софией Кенин.