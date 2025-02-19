Рыбакина отыграла 6 матчболов у Бадосы и вышла в четвертьфинал в Дубае
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае.
В третьем круге она обыграла Паулу Бадосу 4:6, 7:6(8), 7:6(2).
На тай-брейке второго сета Рыбакина ушла с четырех матчболов, в том числе с тройного. В решающем сете она упустила подачу на матч при счете 5:4, а потом отыграла двойной матчбол на подаче при 5:6.
Дальше представительница Казахстана сыграет с Софией Кенин.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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