4 теннисистки топ-10 проиграли в один день на «тысячнике» в Дубае
Четыре теннисистки топ-10 проиграли в среду на турнире WTA 1000 в Дубае.
В их числе:
№8 Циньвэнь Чжэн;
№4 Жасмин Паолини;
№5 Джессика Пегула;
№10 Паула Бадоса.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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