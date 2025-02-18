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Матч россиянина Денисова на «Челленджере» в Конго прервали из-за стрельбы

Матч российского теннисиста в Браззавиле прервали из-за стрельбы.

870-я ракетка мира Иван Денисов в первом круге «Челленджера» играл против Гая ден Аудена.

Этот матч, как и остальные на других кортах, был прерван при счете 1:6, 2:2 из-за стрельбы прямо у корта. После выстрелов кто-то за пределами комплекса бросил дымовые шашки, а позднее появилась бронемашина.

Теннисисты и персонал сразу же покинули корт, но спустя некоторое время вернулись и доиграли матч. Денисов в итоге проиграл 1:6, 3:6.

Никакой официальной информации о причинах произошедшего пока нет.

Опубликовал: Кирилл Куценко
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