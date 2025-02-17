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Дрэйпер о дисквалификации Синнера: «Не думаю, что это хорошо для тенниса»

Джек Дрэйпер прокомментировал дисквалификацию Янника Синнера.

Напомним, первая ракетка мира отстранен на три месяца в соответствии с соглашением с WADA. Он не сможет играть на турнирах с 9 февраля по 4 мая.

«Я знаю Янника, он хороший друг. И я уверен, что он бы никогда не сделал это намеренно. Но, конечно, это спорт, мы должны отвечать за то, что попадает в наш организм. Да, конечно, он отстранен на несколько месяцев. Не думаю, что это хорошо для тенниса.

Не думаю, что отстранение первой ракетки мира и человека, который делает невероятные вещи, хорошо для спорта. Но он скоро вернется, я желаю ему всего самого наилучшего. Надеюсь, с ним все будет в порядке».

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: skysports.com
logoЯнник Синнер
logoДжек Дрэйпер
logoдопинг
logoWADA
logoATP
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