Дрэйпер о дисквалификации Синнера: «Не думаю, что это хорошо для тенниса»
Джек Дрэйпер прокомментировал дисквалификацию Янника Синнера.
Напомним, первая ракетка мира отстранен на три месяца в соответствии с соглашением с WADA. Он не сможет играть на турнирах с 9 февраля по 4 мая.
«Я знаю Янника, он хороший друг. И я уверен, что он бы никогда не сделал это намеренно. Но, конечно, это спорт, мы должны отвечать за то, что попадает в наш организм. Да, конечно, он отстранен на несколько месяцев. Не думаю, что это хорошо для тенниса.
Не думаю, что отстранение первой ракетки мира и человека, который делает невероятные вещи, хорошо для спорта. Но он скоро вернется, я желаю ему всего самого наилучшего. Надеюсь, с ним все будет в порядке».
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: skysports.com
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