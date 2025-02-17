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Швентек о краткосрочной дисквалификации Синнера: «Верю, что процесс прошел справедливо»

Ига Швентек прокомментировала дисквалификацию Янника Синнера.

Напомним, первая ракетка мира отстранен на три месяца в соответствии с соглашением с WADA. Он не сможет играть на турнирах с 9 февраля по 4 мая. Сама Швентек в прошлом году отбыла краткосрочную дисквалификацию за триметазидин.

– Честно говоря, нет смысла много об этом думать. Я особо не думала. Каждый случай индивидуален, каждая история точно индивидуальна.

Из-за своих ситуаций мы с Янником даже в какой-то мере стали знаменитостями уже вне тенниса (улыбается). У всех 100 разных точек зрения, но я просто стараюсь придерживаться фактов и читать документы. Верю, что в конечном итоге процесс прошел справедливо. Вот и все, стараюсь не судить.

Я не общалась с Янником, но предполагаю, что он пережил непростое время, трудный процесс. Я испытала нечто похожее и не желаю такого ни одному теннисисту. Надеюсь, он скоро это переживет и просто вернется в теннис.

– После того, как WADA объявило об апелляции по делу Янника, вы беспокоились, что могут возобновить и ваше?

– Нет. Как я уже сказала, каждое дело отличается. Нет причин сравнивать эти два друг с другом. Они были совершенно разными изначально.

Кроме того, мы предоставили очень точную документацию. Мы делали все необходимое и следовали инструкциям, так что, я бы сказала, у WADA не было возможности и смысла даже подавать апелляцию.

Я была почти уверена, что с этим покончено, ведь у меня было просто загрязнение. Я нашла источник, и все.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: dubaidutyfreetennischampionships.com
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