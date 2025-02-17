Рууд о решении по делу Синнера: «Очень хорошо знаю Янника – я с ним»
Каспер Рууд прокомментировал дисквалификацию Янника Синнера.
«Могу сказать, что очень хорошо знаю Янника – я с ним. Думаю, он хороший парень. Конечно, после всего этого он все равно остается лучшим игроком мира».
Также на тему отстранения Синнера высказался Ришар Гаске.
«Янник – отличный парень с отличным характером. Он очень хорош на корте и скоро вернется, а это самое главное».
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: leparisien.fr
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