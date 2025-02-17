Рууд о решении по делу Синнера: «Очень хорошо знаю Янника – я с ним»

Каспер Рууд прокомментировал дисквалификацию Янника Синнера.

«Могу сказать, что очень хорошо знаю Янника – я с ним. Думаю, он хороший парень. Конечно, после всего этого он все равно остается лучшим игроком мира».

Также на тему отстранения Синнера высказался Ришар Гаске.

«Янник – отличный парень с отличным характером. Он очень хорош на корте и скоро вернется, а это самое главное».

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог