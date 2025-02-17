Берреттини о дисквалификации Синнера: «Я всегда поддерживал Янника и верил, что его положительные пробы – результат ошибки»
Маттео Берреттини прокомментировал дисквалификацию Янника Синнера.
Напомним, первая ракетка мира отстранен на три месяца в соответствии с соглашением с WADA. Он не сможет играть на турнирах с 9 февраля по 4 мая.
«Я верю в спорт. Не знаю, что случилось между разными организациями – я не юрист, это не моя область экспертизы. Мне просто жаль такого парня, как Синнер, который, если верить документам, оказался жертвой ошибки. Но Янник сильнее всех нас… Он вернется.
Я всегда поддерживал Синнера и верил, что его положительные пробы – результат ошибки. Могу представить, насколько это сложное для него время. Писал ли я ему? Нет, я предпочитаю уважать его право на частную жизнь».
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lastampa.it
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