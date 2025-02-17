  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Берреттини о дисквалификации Синнера: «Я всегда поддерживал Янника и верил, что его положительные пробы – результат ошибки»
4

Берреттини о дисквалификации Синнера: «Я всегда поддерживал Янника и верил, что его положительные пробы – результат ошибки»

Маттео Берреттини прокомментировал дисквалификацию Янника Синнера.

Напомним, первая ракетка мира отстранен на три месяца в соответствии с соглашением с WADA. Он не сможет играть на турнирах с 9 февраля по 4 мая.

«Я верю в спорт. Не знаю, что случилось между разными организациями – я не юрист, это не моя область экспертизы. Мне просто жаль такого парня, как Синнер, который, если верить документам, оказался жертвой ошибки. Но Янник сильнее всех нас… Он вернется.

Я всегда поддерживал Синнера и верил, что его положительные пробы – результат ошибки. Могу представить, насколько это сложное для него время. Писал ли я ему? Нет, я предпочитаю уважать его право на частную жизнь».

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lastampa.it
logoдопинг
logoЯнник Синнер
logoМаттео Берреттини
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас об отстранении Синнера: «Мне нечего сказать. Его присутствие или отсутствие никак на нас не влияет»
29вчера, 15:11
Пегула о дисквалификации Синнера: «Не важно, был он виновен или нет – сам процесс кажется абсолютно неправильным»
9вчера, 13:36
Кириос о дисквалификации Синнера: «Ты был невиновен, нас этим кормили, но сейчас тебя отстранили? Объясните, как это работает»
28вчера, 08:12
Рекомендуем
Главные новости
Азаренко ушла с 2:6, 2:5 в матче с Калининой и одержала вторую победу в сезоне
11 минут назад
Остапенко и Анисимова проиграли на старте «тысячника» в Дубае. В субботу они разыграли титул в Дохе
232 минуты назад
Дубай (WTA). Александрова играет с Кудерметовой, М. Андреева встретится с Аванесян, Потапова, Шнайдер, Азаренко вышли во 2-й круг, Касаткина, Павлюченкова, Калинская выбыли
20145 минут назадLive
Швентек о том, что WTA оставила в силе отстранение Вукова: «Думаю, все должны уважать это решение»
17сегодня, 11:53
Доха (ATP). 1-й круг. Алькарас сыграет с Чиличем, Димитров – с Лехечкой, Дрэйпер – с Попыриным
16сегодня, 11:40Live
Синнер обошел Алькараса по количеству недель в качестве №1
17сегодня, 11:39
Эмбер не сыграет в Дохе
2сегодня, 11:16
Сегодня день рождения Мэдисон Киз и Алекса де Минаура
4сегодня, 10:09
Кецманович о том, что отыграл 2 матчбола в финале Делрей-Бич: «Невероятно, я так собой горжусь»
сегодня, 09:39
Алькарас назвал впечатляющей победу Фонсеки в Буэнос-Айресе
сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Рекомендуем