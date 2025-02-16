Пегула о дисквалификации Синнера: «Не важно, был он виновен или нет – сам процесс кажется абсолютно неправильным»

Джессика Пегула раскритиковала решение о дисквалификации Янника Синнера.

Напомним, по соглашению с WADA первую ракетку мира отстранили от соревнований на три месяца за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024-го. Дисквалификация началась 9 февраля и закончится 4 мая.

Изначально WADA подало апелляцию в CAS, запросив дисквалификацию Синнера на срок от одного года до двух лет. Но ее отозвали, так как Синнер согласился на трехмесячное отстранение.

«Не важно, считаешь ли ты, был он виновен или нет – сам процесс кажется абсолютно неправильным.

Похоже, они просто принимают во внимание любые решения и факторы и выносят свое собственное решение. Я не очень понимаю, как это может быть справедливым по отношению к спортсменам, когда так много несоответствий и ты ничего не понимаешь.

Без разницы, чист ты или нет – рассмотрение дела было абсолютно хаотичным. Думаю, его надо пристально изучить и рассмотреть.

К тому же у них так много возможностей разрушить чью-то карьеру. Я считаю, с этим надо что-то сделать, потому что это просто выглядит очень нечестно.

Я не думаю, что кто-то из игроков сейчас вообще доверяет тому, как рассматривают дела. Ноль доверия. Это просто ужасно для спорта», – заявила Пегула.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог