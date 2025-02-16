  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Пегула о дисквалификации Синнера: «Не важно, был он виновен или нет – сам процесс кажется абсолютно неправильным»
1

Пегула о дисквалификации Синнера: «Не важно, был он виновен или нет – сам процесс кажется абсолютно неправильным»

Джессика Пегула раскритиковала решение о дисквалификации Янника Синнера.

Напомним, по соглашению с WADA первую ракетку мира отстранили от соревнований на три месяца за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024-го. Дисквалификация началась 9 февраля и закончится 4 мая.

Изначально WADA подало апелляцию в CAS, запросив дисквалификацию Синнера на срок от одного года до двух лет. Но ее отозвали, так как Синнер согласился на трехмесячное отстранение.

«Не важно, считаешь ли ты, был он виновен или нет – сам процесс кажется абсолютно неправильным. 

Похоже, они просто принимают во внимание любые решения и факторы и выносят свое собственное решение. Я не очень понимаю, как это может быть справедливым по отношению к спортсменам, когда так много несоответствий и ты ничего не понимаешь.

Без разницы, чист ты или нет – рассмотрение дела было абсолютно хаотичным. Думаю, его надо пристально изучить и рассмотреть.

К тому же у них так много возможностей разрушить чью-то карьеру. Я считаю, с этим надо что-то сделать, потому что это просто выглядит очень нечестно.

Я не думаю, что кто-то из игроков сейчас вообще доверяет тому, как рассматривают дела. Ноль доверия. Это просто ужасно для спорта», – заявила Пегула.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The National
logoATP
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoЯнник Синнер
logoдопинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев – Рублев уже в 1/8, Джокович – Алькарас уже в 1/4, Мирра и Шнайдер в одной четверти. Итоги жеребьевки Australian Open
449 января, 12:15
В WADA готовят изменения в регламенте после допинг-скандалов Синнера и Швентек (Ubitennis)
2510 декабря 2024, 21:45
Халеп о Швентек: «Теннисистка – не хочу называть имя – отбыла 3 недели дисквалификации, потом сыграла 2 турнира и продолжила отбывать дисквалификацию. Это как?»
577 декабря 2024, 11:22
Рекомендуем
Главные новости
Марсель (ATP). Финал. Эмбер играет с Медьедовичем
37 минут назадLive
Соболенко об антидопинге: «Думаешь о том, что кто-то намажет тебя кремом, а ты сдашь положительный тест и тебе не поверят, что так все и было»
18 минут назад
Дубай (WTA). Калинская встретится со Свитолиной, Радукану – с Саккари, Бадоса, Бенчич, Вондроушова вышли во 2-й круг, Павлюченкова выбыла
2231 минуту назадLive
Кафельников о своем предложении бойкотировать матчи с Синнером: «Теннисисты и так жертвуют призовыми, играя с тем, у кого два туза в рукаве!»
11сегодня, 12:28
Энди Маррей: «Не могу дождаться первого матча Фонсеки и Алькараса ❤️🔥»
6сегодня, 11:57
Квитова показала, как готовится к первому турниру после декрета
5сегодня, 09:55Фото
Фонсека – первый теннисист, рожденный в 2006-м, который сыграет в финале турнира ATP
2сегодня, 08:31
Кириос о дисквалификации Синнера: «Ты был невиновен, нас этим кормили, но сейчас тебя отстранили? Объясните, как это работает»
26сегодня, 08:12
Медведев о решении по делу Синнера: «Надеюсь, эта ситуация создаст прецедент и у каждого будет возможность себя защитить»
33сегодня, 07:26
Буэнос-Айрес (ATP). Серундоло и Фонсека вышли в финал
8сегодня, 05:05
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Рекомендуем