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Алькарас об отстранении Синнера: «Мне нечего сказать. Его присутствие или отсутствие никак на нас не влияет»

Карлос Алькарас прокомментировал дисквалификацию Янника Синнера.

Напомним, первая ракетка мира отстранен на три месяца в соответствии с соглашением с WADA. Он не сможет играть на турнирах с 9 февраля по 4 мая.

– Янника Синнера не будет на турнире в Дохе. Что вы думаете о его соглашении об отстранении?

– Мне нечего сказать. Его присутствие или отсутствие никак на нас не влияет. Мы по-прежнему сосредоточены на себе и на своих целях.

– Без него первая строчка рейтинга может стать реальнее. Вы рассматриваете это как новую возможность?

– У меня всегда есть цель стать первой ракеткой мира. Как я уже сказал, то, что [Синнера] здесь нет, ничего для нас не меняет. Мы стараемся стать лучше в том, что делаем, и сосредоточиться на работе над тем, чтобы стать номером один.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Sport
logoКарлос Алькарас
logoдопинг
logoЯнник Синнер
logoQatar ExxonMobil Open
logoATP
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