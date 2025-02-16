Кириос о дисквалификации Синнера: «Ты был невиновен, нас этим кормили, но сейчас тебя отстранили? Объясните, как это работает»
Ник Кириос раскритиковал Янника Синнера .
Ранее первую ракетку мира по соглашению с WADA отстранили на три месяца из-за положительных допинг-проб на клостебол, сданных в марте 2024-го. После этого WADA отозвало апелляцию, поданную в CAS, согласно которой просило дисквалификации Синнера на 1-2 года.
«То есть ты был невиновен, нас этим кормили, но сейчас тебя отстранили? Объясните, как это работает. Мне написала куча игроков о том, как это мерзко 😂 Даже чемпионы «Большого шлема». Полный абсурд 🧢», – твитнул австралиец.
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @NickKyrgios
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