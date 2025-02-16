Кириос о дисквалификации Синнера: «Ты был невиновен, нас этим кормили, но сейчас тебя отстранили? Объясните, как это работает»

Ник Кириос раскритиковал Янника Синнера .

Ранее первую ракетку мира по соглашению с WADA отстранили на три месяца из-за положительных допинг-проб на клостебол, сданных в марте 2024-го. После этого WADA отозвало апелляцию, поданную в CAS, согласно которой просило дисквалификации Синнера на 1-2 года.

«То есть ты был невиновен, нас этим кормили, но сейчас тебя отстранили? Объясните, как это работает. Мне написала куча игроков о том, как это мерзко 😂 Даже чемпионы «Большого шлема». Полный абсурд 🧢», – твитнул австралиец.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог