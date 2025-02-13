Александрова выиграла восьмой матч подряд

Екатерина Александрова прошла Джессику Пегулу в четвертьфинале в Дохе.

Россиянка выиграла у пятой ракетки мира 4:6, 6:1, 6:1. Для нее это восьмая победа подряд (в начале февраля она взяла титул в Линце).

Александрова второй раз в карьере выбила на одном турнире двух соперниц из топ-5. Ранее ей это удалось в Майами в 2024-м (прошла №1 Игу Швентек и №5 Пегулу ). Напомним, во втором круге в Дохе она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко .

Александрова третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 1000.

Теперь она поборется с Мартой Костюк или Амандой Анисимовой .