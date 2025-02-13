Синнер занял 43-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Алькарас – 87-е

Два теннисиста вошли в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.

Янник Синнер занял 43-е место в рейтинге портала Sportico с общим заработком $52,7 млн ($25,3 млн призовых + $27 млн на спонсорских контрактах). Карлос Алькарас оказался на 87-й позиции, заработав 40,4 млн ($10,4 млн + $30 млн).

Напомним, в 2024-м оба теннисиста выиграли по два «Больших шлема».