Синнер занял 43-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Алькарас – 87-е
Два теннисиста вошли в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.
Янник Синнер занял 43-е место в рейтинге портала Sportico с общим заработком $52,7 млн ($25,3 млн призовых + $27 млн на спонсорских контрактах). Карлос Алькарас оказался на 87-й позиции, заработав 40,4 млн ($10,4 млн + $30 млн).
Напомним, в 2024-м оба теннисиста выиграли по два «Больших шлема».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: sportico.com
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