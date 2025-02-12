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Серена о танце на Супербоуле: «Кендрик Ламар и его команда позвонили со словами: «Мы хотим сделать что-то на века, ты в деле?»

Серена Уильямс рада, что Кендрик Ламар пригласил ее выступить на Супербоуле.

Серена, как и сам рэпер, провела детство в Комптоне, одной из криминальных столиц США. Во время песни Not like Us Уильямс станцевала C-Walk – танец с корнями из культуры банд.

«Кендрик Ламар и его команда позвонили со словами: «Мы хотим сделать что-то на века, ты в деле? Нам понравился твой Crip Walk после победы на Олимпиаде.

Я такая: «Супербоул? Вы серьезно? Когда еще я смогу станцевать на Супербоуле? (Никогда.) Давайте!»

Я знала, что мой победный танец с Олимпиады однажды принесет плоды.

Конец истории», – написала Уильямс.

Серена вписалась в главный рэп-конфликт десятилетия – задиссила бывшего с Кендриком Ламаром на Супербоуле

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Серены
logoСерена Уильямс
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