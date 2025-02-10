Серена поучаствовала в шоу Кендрика Ламара на Супербоуле
Серена Уильямс поучаствовала в шоу Кендрика Ламара на Супербоуле.
Рэпер, который, как и Уильямс, провел детство в Комптоне, выступил во время перерыва.
Серена станцевала в стиле крип уолк под песню Not Like Us – дисс-трек, направленный против Дрейка. Уильямс встречалась с Дрейком в первой половине 2010-х.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @espnW
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