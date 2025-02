Серена поучаствовала в шоу Кендрика Ламара на Супербоуле

Серена Уильямс поучаствовала в шоу Кендрика Ламара на Супербоуле.

Рэпер, который, как и Уильямс, провел детство в Комптоне, выступил во время перерыва.

Серена станцевала в стиле крип уолк под песню Not Like Us – дисс-трек, направленный против Дрейка. Уильямс встречалась с Дрейком в первой половине 2010-х.