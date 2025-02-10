Видео
1

Серена поучаствовала в шоу Кендрика Ламара на Супербоуле

Серена Уильямс поучаствовала в шоу Кендрика Ламара на Супербоуле.

Рэпер, который, как и Уильямс, провел детство в Комптоне, выступил во время перерыва.

Серена станцевала в стиле крип уолк под песню Not Like Us – дисс-трек, направленный против Дрейка. Уильямс встречалась с Дрейком в первой половине 2010-х.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @espnW
logoWTA
logoСерена Уильямс
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Доха (WTA). Мирра Андреева, Самсонова, Александрова, Саккари вышли во 2-й круг, Шнайдер, Калинская, Азаренко, Хаддад Майя выбыли
174вчера, 21:30
Даллас (ATP). Шаповалов обыграл Рууда и взял крупнейший титул в карьере
131вчера, 20:49
Надаль продал долю в своей академии за 94 млн евро
7вчера, 20:34
Александрова выиграла пятый матч подряд и вышла на Соболенко
5вчера, 19:44
«Это дает нам надежду». Соболенко о первом титуле Бенчич после рождения ребенка
9вчера, 19:02
Мирра Андреева провела и выиграла первый матч после Australian Open
7вчера, 18:50
Потапова о завершении карьеры Халеп: «Желаю ей наслаждаться жизнью после тенниса, она это точно заслужила»
2вчера, 18:40
Пуй, вероятно, порвал ахилл в финале «Челленджера» в Лилле. Он сказал, что это может быть последний матч в его карьере
9вчера, 17:57Видео
Де Минаур после финала в Роттердаме: «Мой теннис стал сильно лучше. Я продолжу идти вперед»
5вчера, 17:23
Алькарас – де Минауру: «Всегда желаю тебе всего самого лучшего. Рад видеть тебя на топ-уровне»
1вчера, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Рекомендуем