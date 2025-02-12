Эррани и Вавассори о переносе и новом формате микста на US Open: «Ставить деньги выше тенниса – это всегда плохая идея»

Сара Эррани и Андреа Вавассори раскритиковали новый формат микста на US Open.

Теперь микст будут играть до начала одиночной сетки: в 2025-м турнир смешанных пар пройдет 19 и 20 августа. Сеты во всех матчах, кроме финала, сократят до четырех выигранных геймов

«Традиции и история. В наше время эти ценности очень недооценивают.

Мы считаем, что принимать решения, руководствуясь лишь интересами прибыли, в некоторых ситуациях в корне ошибочно.

Совместная победа на US Open в прошлом году стала одним из лучших моментов в наших карьерах. Мы чувствовали невероятную теплоту и поддержку итальянских болельщиков, и это нас очень радовало. Турнир микстов не очень известен, это правда, но все, что является частью «Шлема», – история, стоящая за каждым результатом, – уникально, и оставить свой след – большая честь. Возвращаться на следующий год и видеть свои имена выгравированными на трофее – одно из самых приятных чувств в нашем спорте. Ты понимаешь, что тебя навсегда запомнят как частичку этого важного турнира.

В последние несколько недель мы узнали, что микст на US Open собираются перевернуть с ног на голову: отменить и вместо него проводить какой-то выставочный псевдотурнир, ориентированный только на развлечение и шоу. Он будет проходить одновременно с квалификацией и в нем поучаствуют восемь пар, отобранных по наивысшему одиночному рейтингу, и восемь пар, приглашенных по wild card.

Решение принято без обсуждения с кем-либо, и мы не можем ничего сделать – только с ним согласиться.

Мы считаем это глубокой несправедливостью и неуважением к целой группе игроков. Ставить деньги выше тенниса – это всегда плохая идея.

На данный момент мы не знаем, будет ли у нас возможность защитить титул, но надеемся, что это останется единичным случаем и в будущем подобное не повторится.

Мы очень хотели поделиться своими мыслями, Сара и Андреа», – написали итальянцы в заявлении в инстаграме.