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Александрова о победе над Соболенко: «Было сложно поддерживать тот же ритм на протяжении 2,5 часов, но я старалась показать свой максимум»

Екатерина Александрова поделилась эмоциями от победы над Ариной Соболенко.

Она обыграла белоруску 3:6, 6:3, 7:6(5) во втором круге в Дохе. Россиянка одержала шестую победу подряд.

– Потребовалось много энергии и концентрации. Это был очень сложный матч, потому что она боец и борется в каждом розыгрыше, что бы ни происходило. Было сложно поддерживать тот же ритм на протяжении 2,5 часов, но я старалась показать свой максимум. Я сказала себе перед матчем: «Сегодня просто нужно сделать все, на что ты способна. Если проиграешь, то по крайней мере ты будешь знать, что сделала все возможное». Я рада, что это принесло свои плоды, сейчас чувствую себя прекрасно.

– Вы создали интригу на корте, а что насчет болельщиков? Атмосфера была просто электрическая.

– Атмосфера невероятная, такая наэлектризованная. Было очень здорово здесь сегодня сыграть. Вы невероятные, ребята, большое спасибо.

– Сколько сил у вас осталось на матч против Мертенс? 

– Надеюсь, достаточно. Посмотрим, что будет завтра. Я постараюсь сделать то же самое – просто выйти на корт и показать все, на что способна.

Александрова снова обыграла первую ракетку мира! Что нужно знать о необычном топе нашего тенниса?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoЕкатерина Александрова
logoWTA
logoАрина Соболенко
logoQatar Total Open
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