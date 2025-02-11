Александрова в матче с Соболенко 15-й раз обыграла соперницу из топ-10

Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Дохе.

Она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3:6, 6:3, 7:6(5). В решающем сете белоруска дважды вела с брейком.

Соболенко провела первый матч после финала Australian Open, а Александрова выиграла шестой матч подряд.

30-летняя россиянка победила соперницу из топ-10 впервые с марта прошлого года. Всего это ее 15-я победа над теннисистками такого уровня (при 32 поражениях). Также она второй раз обыграла первую ракетку мира – впервые это произошло в матче с Игой Швентек на турнире в Майами в 2024-м.

Теперь россиянка поборется с Элизой Мертенс.