Александрова в матче с Соболенко 15-й раз обыграла соперницу из топ-10
Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Дохе.
Она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3:6, 6:3, 7:6(5). В решающем сете белоруска дважды вела с брейком.
Соболенко провела первый матч после финала Australian Open, а Александрова выиграла шестой матч подряд.
30-летняя россиянка победила соперницу из топ-10 впервые с марта прошлого года. Всего это ее 15-я победа над теннисистками такого уровня (при 32 поражениях). Также она второй раз обыграла первую ракетку мира – впервые это произошло в матче с Игой Швентек на турнире в Майами в 2024-м.
Теперь россиянка поборется с Элизой Мертенс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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