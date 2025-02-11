Сегодня день рождения Даниила Медведева
Сегодня, 11 февраля, исполняется 29 лет Даниилу Медведеву.
У россиянина 20 титулов АТР (все он выиграл на разных турнирах), он чемпион US Open-2021, финалист пяти турниров «Большого шлема» и победитель Кубка Дэвиса. В 2020-м он также выиграл итоговый турнир АТР.
Медведев – экс-первая ракетка мира. Он провел на вершине рейтинга 16 недель, это лучший результат среди россиян. Сейчас он находится на восьмой строчке.
Опубликовано: Алёна Майорова
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