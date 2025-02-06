Медведев о завершении карьеры: «Не думаю, что это скоро произойдет. Мне нравится теннис, я все еще выигрываю много матчей»

Даниил Медведев ответил на вопрос о завершении карьеры.

Об этом его спросили после поражения от 92-й ракетки мира Маттиа Беллуччи во втором круге в Роттердаме (3:6, 7:6(6), 3:6). Россиянин с октября не может выиграть два матча подряд.

«Даже не знаю, что сказать. Не думаю, что это скоро произойдет. Мне нравится теннис, я все еще выигрываю много матчей, поэтому пока могу, буду продолжать играть. Если выпаду из первой сотни, тогда не знаю... но этого, вероятно, не произойдет. И я почти уверен, что смогу вернуться достаточно сильным.

Вопрос в том, когда это произойдет. Завтра? В следующем месяце? Через год? Этого я не знаю».

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