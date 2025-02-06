Медведев о завершении карьеры: «Не думаю, что это скоро произойдет. Мне нравится теннис, я все еще выигрываю много матчей»
Даниил Медведев ответил на вопрос о завершении карьеры.
Об этом его спросили после поражения от 92-й ракетки мира Маттиа Беллуччи во втором круге в Роттердаме (3:6, 7:6(6), 3:6). Россиянин с октября не может выиграть два матча подряд.
«Даже не знаю, что сказать. Не думаю, что это скоро произойдет. Мне нравится теннис, я все еще выигрываю много матчей, поэтому пока могу, буду продолжать играть. Если выпаду из первой сотни, тогда не знаю... но этого, вероятно, не произойдет. И я почти уверен, что смогу вернуться достаточно сильным.
Вопрос в том, когда это произойдет. Завтра? В следующем месяце? Через год? Этого я не знаю».
Медведев получил мячом в живот – и проиграл №92 в мире
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @tennismasterr
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем