Шевченко разбил ракетку во время подачи
Александр Шевченко во время подачи не удержал ракетку в руке, и она разбилась.
Это произошло в первом круге в Делрей-Бич в матче против Майкла Ммо.
Шевченко проиграл встречу со счетом 5:7, 6:7(5).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Телеграм-канал BB Tennis
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