Восстановление Джоковича займет меньше времени, чем ожидалось. Он вернется в тур через две недели в Дохе
Новак Джокович рассчитывает вернуться на корт в ближайшие несколько дней.
Серб, получивший надрыв мышцы бедра на Australian Open, прошел обследование в Сербии и начал курс реабилитации. Как сообщает Sportal, Джокович вскоре начнет щадящие тренировки, чтобы успеть восстановиться к турниру в Дохе, стартующему 17 февраля.
Изначально предполагалось, что Джокович пропустит 2-3 месяца из-за травмы.
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: sportal.blic.rs
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