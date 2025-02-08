Рууд о тейпе на носу: «Купил его на подозрительном сайте. На корте он дает пару дополнительных процентов кислорода»

Каспер Рууд рассказал, почему играет с тейпом на носу на турнире в Далласе.

«Это просто интересная штука, которую я купил на подозрительном сайте. Вообще я взял ее для сна – в Норвегии холодно зимой, поэтому когда я просыпался, у меня был заложен нос. Поэтому подумал, что если в него будет поступать чуть больше воздуха, то [будет лучше]. И это правда хорошо работает, я даже удивился.

Я подумал: почему не попробовать эту штуку на тренировках? И я правда начал дышать лучше. Это просто пару дополнительных процентов кислорода. В этом и вся суть. Может, это плацебо, но я чувствую эффект».

В полуфинале норвежец сыграет с Хауме Муньяром.