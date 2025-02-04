Каспер Рууд: «Одно из моих главных преодолений – это то, что я попробовал устриц. Они очень склизкие, и мне это не нравится»
Каспер Рууд назвал одно из своих главных преодолений в жизни вне корта.
– Одно из моих главных преодолений в обычной жизни – это то, что я попробовал устриц. Случайный факт обо мне, скорее всего, вы не ожидали, что я скажу нечто подобное. Устрицы мое не самое любимое блюдо, но я преодолел себя, чтобы их проглотить, потому что они очень склизкие, и мне это не нравится. Я горжусь тем, что себя преодолел (Продюсер ATP смеется). Да ладно, устрицы – это серьезно. Они очень склизкие и не для всех. Вы согласны или нет? Наверное, вы все согласны.
– Мне они нравятся.
– Нравятся? Ладно. Но, когда ты их впервые попробовал, было страшновато? Они выглядят не очень... Просто я недавно их поел, вот и всплыло в памяти.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм ATP
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