Каспер Рууд: «Одно из моих главных преодолений – это то, что я попробовал устриц. Они очень склизкие, и мне это не нравится»

Каспер Рууд назвал одно из своих главных преодолений в жизни вне корта.

– Одно из моих главных преодолений в обычной жизни – это то, что я попробовал устриц. Случайный факт обо мне, скорее всего, вы не ожидали, что я скажу нечто подобное. Устрицы мое не самое любимое блюдо, но я преодолел себя, чтобы их проглотить, потому что они очень склизкие, и мне это не нравится. Я горжусь тем, что себя преодолел (Продюсер ATP смеется) . Да ладно, устрицы – это серьезно. Они очень склизкие и не для всех. Вы согласны или нет? Наверное, вы все согласны.

– Мне они нравятся.

– Нравятся? Ладно. Но, когда ты их впервые попробовал, было страшновато? Они выглядят не очень... Просто я недавно их поел, вот и всплыло в памяти.