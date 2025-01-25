Рууд в феврале сыграет на турнире по гольфу в Мексике

Каспер Рууд в феврале поучаствует в турнире по гольфу в формате Pro-Am.

В этом формате любители могут играть с профессионалами. Соревнования пройдут в мексиканском городе Нуэво-Вальярте 19 февраля, за день до официального старта гольф-турнира Mexican Open, входящего в PGA-тур.

Отметим, что 14-16 февраля Рууд выступит выставочном турнире UTS в Гвадалахаре, а 24 февраля стартует турнир ATP в Акапулько, куда он тоже заявлен.