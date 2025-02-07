Роттердам (ATP). 1/4 финала. Де Минаур играет с Альтмайером, Рублев встретится с Хуркачем, Циципас – с Беллуччи, Алькарас – с Мартинесом
Андрей Рублев сыграет с Хубертом Хуркачем в 1/4 финала в Роттердаме.
Сетка турнира здесь.
ABN AMRO Open
Роттердам, Нидерланды
3 – 9 февраля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 563 150 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовала: Любовь Энина
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