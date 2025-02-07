Шаповалов в матче с Фрицем впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-5
Денис Шаповалов обыграл в Далласе четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица.
Канадец, который сейчас занимает 54-ю строчку рейтинга, победил 2:6, 6:3, 7:6(2).
Для Шаповалова это четвертая в карьере победа над соперником из топ-5 и первая с мая 2022-го. Он прервал серию из семи поражений от представителей первой пятерки.
Шаповалов впервые в сезоне вышел в четвертьфинал.
Теперь он встретится с Томашем Махачем.
Опубликовала: Любовь Энина
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