Шаповалов в матче с Фрицем впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-5

Денис Шаповалов обыграл в Далласе четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица.

Канадец, который сейчас занимает 54-ю строчку рейтинга, победил 2:6, 6:3, 7:6(2).

Для Шаповалова это четвертая в карьере победа над соперником из топ-5 и первая с мая 2022-го. Он прервал серию из семи поражений от представителей первой пятерки.

Шаповалов впервые в сезоне вышел в четвертьфинал.

Теперь он встретится с Томашем Махачем.