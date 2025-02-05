49-летний певец и бывший парень Азаренко впервые сыграет в основной сетке «Фьючерса»
Бывший парень Виктории Азаренко Стефан Горди впервые сыграет на «Фьючерсе».
Ему дали wild card на турнир в Шарм-эль-Шейхе. На прошлой неделе он проиграл в квалификации со счетом 0:6, 0:6.
Горди известен как Redfoo, он бывший участник дуэта LMFAO. В 2012-2014 он встречался с Викторией Азаренко.
Опубликовано: Алёна Майорова
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