Вероника Кудерметова не взяла ни гейма в матче впервые в карьере

Вероника Кудерметова проиграла Белинде Бенчич во втором круге в Абу-Даби.

52-я ракетка мира уступила ей со счетом 0:6, 0:6. Матч продолжался час и четыре минуты.

Ранее россиянка ни разу не проигрывала матч основного тура с двумя баранками.

Для Бенчич это третий турнир в основном туре после возвращения. В апреле прошлого года экс-четвертая ракетка мира родила дочь.