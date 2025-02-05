Вероника Кудерметова не взяла ни гейма в матче впервые в карьере
Вероника Кудерметова проиграла Белинде Бенчич во втором круге в Абу-Даби.
52-я ракетка мира уступила ей со счетом 0:6, 0:6. Матч продолжался час и четыре минуты.
Ранее россиянка ни разу не проигрывала матч основного тура с двумя баранками.
Для Бенчич это третий турнир в основном туре после возвращения. В апреле прошлого года экс-четвертая ракетка мира родила дочь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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