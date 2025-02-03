Полина Кудерметова снялась с турнира в Абу-Даби. Вместо нее сыграет ее сестра Вероника
Вероника Кудерметова выступит в основной сетке турнира в Абу-Даби.
Она проиграла в финале квалификации, но попала в основу как лаки-лузер.
Это произошло после отказа ее сестры Полины, снявшейся из-за болезни. В первом круге Кудерметова-старшая сыграет с Людмилой Самсоновой.
Также с турнира снялась чемпионка Линца Екатерина Александрова. Ее заменит Моюка Учиджима.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ReemAbulleil
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