Де Минаур о путешествиях в туре: «Теннис требует сосредоточенности, но, уходя с корта, лучше переключаться и жить обычной жизнью, насколько это возможно»
Алекс де Минаур рассказал, как справляется с долгими отъездами из дома.
«Мне помогает, когда я на турнирах вместе с Кэти [Болтер, невестой и 24-й ракеткой мира]. Когда она рядом, мне гораздо легче быть так далеко от дома. Я надолго уезжаю, много времени провожу в дороге. Для меня очень важно что-то делать, где бы мы ни находились: выбираться на ужины, за кофе, стараться жить обычной жизнью. И хорошо проводить время с людьми, которые рядом, будь то друзья, игроки или команда. Для меня это лучший способ скоротать время в таких длительных отъездах.
Есть теннисная сторона жизни, напряженная и нервная, требующая сосредоточенности, но, как только ты уходишь с корта, лучше переключаться на город, разные занятия, походы в рестораны и кафе и просто жить обычной жизнью, насколько это возможно».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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