Медведев о первом сете против Вавринки: «Когда уверенности нет, ты проигрываешь сеты, которые должен был выиграть»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Стэном Вавринкой.

В первом круге в Роттердаме россиянин выиграл 6:7(8), 6:4, 6:1. В первой партии он не подал на сет и упустил два сетбола.

«Первый сет я провел плохо. Когда ты уверен в себе, то выигрываешь сеты, которые должен был проиграть. А когда уверенности нет, ты проигрываешь сеты, которые должен был выиграть.

Я должен был лучше играть при счете 5:3. Должен был лучше играть на тай-брейке, когда счет был 3:1. Даже когда я отыгрывался, я должен был играть лучше.

В целом у меня не такой уж плохой уровень, и если я стараюсь, то многое может получаться. Я рад, что сегодня так и вышло. Надеюсь, в следующих матчах я буду прибавлять».

Также Медведев прокомментировал то, что Вавринке 39 лет.

«Он играл хорошо, но это Стэн – он всегда хорошо играет. Конечно, он не на том уровне, на котором он был, когда выигрывал «Большие шлемы». Я никогда с ним не играл, когда он был на том уровне – и мне даже жаль. Конечно, в каких-то матчах он бы меня снес, но в других я бы поборолся, я же тоже хороший игрок.

Стэн – отличный парень. Нам часто задают вопросы в духе, кто самый добрый в туре. И я всегда забываю его назвать – хотя он один из самых скромных и приятных ребят в туре».

«Помнишь, что у тебя нет глаз?» Медведев вернулся – и задал жару судье