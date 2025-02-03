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Рейтинг WTA. Александрова поднялась на 5 позиций, Ястремская вернулась в топ-50, Остапенко выпала из топ-30

Чемпионка Линца Екатерина Александрова вернулась в топ-25 по итогам недели.

Финалистка Даяна Ястремская вернулась в топ-50.

PIF WTA Rankings

Положение на 3 февраля 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 8956
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8770
3 (3) Коко Гауфф (США) 6538
4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5288
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 4893
6 (6) Джессика Пегула (США) 4861
7 (7) Мэдисон Киз (США) 4680
8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4095
9 (9) Эмма Наварро (США) 3709
10 (10) Паула Бадоса (Испания) 3588
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3321
13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2873
15 (15) Мирра Андреева (Россия) 2665
17 (19) Каролина Мухова (Чехия) 2344
18 (18) Анна Калинская (Россия) 2304
19 (17) Донна Векич (Хорватия) 2273
20 (21) Людмила Самсонова (Россия) 2130
25 (30) Екатерина Александрова (Россия) 1888
26 (23) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1841
32 (31) Анастасия Потапова (Россия) 1494
34 (39) Клара Таусон (Дания) 1441
35 (26) Алена Остапенко (Латвия) 1422
50 (72) Даяна Ястремская (Украина) 1169
52 (51) Вероника Кудерметова (Россия) 1118
59 (58) Полина Кудерметова (Россия) 1011
61 (85) Энн Ли (США) 943
69 (68) Камилла Рахимова (Россия) 927
71 (83) Анна Блинкова (Россия) 916
77 (75) Эрика Андреева (Россия) 883
Опубликовал: Кирилл Куценко
logoАлена Остапенко
logoДаяна Ястремская
logoWTA
logoЕкатерина Александрова
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