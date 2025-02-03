Рейтинг WTA. Александрова поднялась на 5 позиций, Ястремская вернулась в топ-50, Остапенко выпала из топ-30
Чемпионка Линца Екатерина Александрова вернулась в топ-25 по итогам недели.
Финалистка Даяна Ястремская вернулась в топ-50.
Положение на 3 февраля 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8956
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8770
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6538
|4 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5288
|5 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4893
|6 (6)
|Джессика Пегула (США)
|4861
|7 (7)
|Мэдисон Киз (США)
|4680
|8 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4095
|9 (9)
|Эмма Наварро (США)
|3709
|10 (10)
|Паула Бадоса (Испания)
|3588
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3321
|13 (13)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2873
|15 (15)
|Мирра Андреева (Россия)
|2665
|17 (19)
|Каролина Мухова (Чехия)
|2344
|18 (18)
|Анна Калинская (Россия)
|2304
|19 (17)
|Донна Векич (Хорватия)
|2273
|20 (21)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2130
|25 (30)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1888
|26 (23)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1841
|32 (31)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1494
|34 (39)
|Клара Таусон (Дания)
|1441
|35 (26)
|Алена Остапенко (Латвия)
|1422
|50 (72)
|Даяна Ястремская (Украина)
|1169
|52 (51)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1118
|59 (58)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1011
|61 (85)
|Энн Ли (США)
|943
|69 (68)
|Камилла Рахимова (Россия)
|927
|71 (83)
|Анна Блинкова (Россия)
|916
|77 (75)
|Эрика Андреева (Россия)
|883
Опубликовал: Кирилл Куценко
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