Медведев завершил сотрудничество с Симоном

Даниил Медведев больше не работает с Жилем Симоном.

«Мы с Жилем решили закончить сотрудничество. Это был очень полезный опыт, в котором было много хорошего. Но дальше я продолжу работать с Жилем Серварой.

Сотрудничество с Симоном получилось не совсем таким, как мы хотели, особенно в плане результатов. Мы не выиграли титулов, турниров «Большого шлема», но я узнал много нового о теннисе и уверен, что это поможет мне в будущем».