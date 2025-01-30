Кириос назвал ассоциации с 12 другими игроками: с Синнером – клостебол, с Алькарасом – женщины, с Циципасом – Бадоса

Ник Кириос назвал ассоциации с другими игроками.

Его попросили охарактеризовать каждого из предложенных людей одним словом.

Новак Джокович – «Величайший».

Арина Соболенко – «Evolve. Она только что подписала контракт с тем же агентством, что и я, и это важная новость».

Роджер Федерер – «Красота. Он красиво играет, непринужденно, как никто».

Рафаэль Надаль – «Соревновательность».

Наоми Осака – «Настоящая».

Алекс де Минаур – «Скорость».

Эшли Барти – «Слайс. Устрашающий слайс».

Серена Уильямс – «Чемпионка».

Янник Синнер – «Клостебол (запрещенное вещество, которое нашли в допинг-пробе итальянца – Спортс’’)».

Карлос Алькарас – «Он любит женщин, так что женщины».

Фрэнсис Тиафу – «Жизнерадостный. Он всегда радуется, улыбается, вы можете играть любой турнир на свете, 250-ник где-нибудь на задворках Антверпена, а у Фрэнсиса всегда улыбка до ушей, и он напоминает, что жизнь в общем-то хороша. И он всегда готов тебя подбодрить и вместе повеселиться».

Стефанос Циципас – «Бадоса (смеется и выбегает из кадра) ».