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Кириос назвал ассоциации с 12 другими игроками: с Синнером – клостебол, с Алькарасом – женщины, с Циципасом – Бадоса

Ник Кириос назвал ассоциации с другими игроками.

Его попросили охарактеризовать каждого из предложенных людей одним словом.

Новак Джокович – «Величайший».

Арина Соболенко – «Evolve. Она только что подписала контракт с тем же агентством, что и я, и это важная новость».

Роджер Федерер – «Красота. Он красиво играет, непринужденно, как никто».

Рафаэль Надаль – «Соревновательность».

Наоми Осака – «Настоящая».

Алекс де Минаур – «Скорость».

Эшли Барти – «Слайс. Устрашающий слайс».

Серена Уильямс – «Чемпионка».

Янник Синнер – «Клостебол (запрещенное вещество, которое нашли в допинг-пробе итальянца – Спортс’’)».

Карлос Алькарас – «Он любит женщин, так что женщины».

Фрэнсис Тиафу – «Жизнерадостный. Он всегда радуется, улыбается, вы можете играть любой турнир на свете, 250-ник где-нибудь на задворках Антверпена, а у Фрэнсиса всегда улыбка до ушей, и он напоминает, что жизнь в общем-то хороша. И он всегда готов тебя подбодрить и вместе повеселиться».

Стефанос Циципас – «Бадоса (смеется и выбегает из кадра)».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Get Set Tennis
logoРоджер Федерер
logoНовак Джокович
logoАрина Соболенко
logoРафаэль Надаль
logoНаоми Осака
logoЭшли Барти
logoАлекс де Минаур
logoСерена Уильямс
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoСтефанос Циципас
logoПаула Бадоса
logoФрэнсис Тиафу
logoНик Кириос
logoATP
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