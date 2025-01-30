Кириос назвал ассоциации с 12 другими игроками: с Синнером – клостебол, с Алькарасом – женщины, с Циципасом – Бадоса
Его попросили охарактеризовать каждого из предложенных людей одним словом.
Новак Джокович – «Величайший».
Арина Соболенко – «Evolve. Она только что подписала контракт с тем же агентством, что и я, и это важная новость».
Роджер Федерер – «Красота. Он красиво играет, непринужденно, как никто».
Рафаэль Надаль – «Соревновательность».
Наоми Осака – «Настоящая».
Алекс де Минаур – «Скорость».
Эшли Барти – «Слайс. Устрашающий слайс».
Серена Уильямс – «Чемпионка».
Янник Синнер – «Клостебол (запрещенное вещество, которое нашли в допинг-пробе итальянца – Спортс’’)».
Карлос Алькарас – «Он любит женщин, так что женщины».
Фрэнсис Тиафу – «Жизнерадостный. Он всегда радуется, улыбается, вы можете играть любой турнир на свете, 250-ник где-нибудь на задворках Антверпена, а у Фрэнсиса всегда улыбка до ушей, и он напоминает, что жизнь в общем-то хороша. И он всегда готов тебя подбодрить и вместе повеселиться».
Стефанос Циципас – «Бадоса (смеется и выбегает из кадра)».
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