У Баутиста-Агута родился второй сын
У Роберто Баутиста-Агута и его жены Аны родился второй ребенок.
«Лукас уже здесь, и мы снова влюбились . Мама – настоящая чемпионка, а Тито – лучший старший брат. Очень вас люблю!» – написал испанец.
Старшему сыну пары четыре года, он родился 16 сентября 2020-го.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Баутиста-Агута
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем