У Баутиста-Агута родился второй сын

У Роберто Баутиста-Агута и его жены Аны родился второй ребенок.

«Лукас уже здесь, и мы снова влюбились 🩵. Мама – настоящая чемпионка, а Тито – лучший старший брат. Очень вас люблю!» – написал испанец.

Старшему сыну пары четыре года, он родился 16 сентября 2020-го.