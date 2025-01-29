Виландер о поражении Зверева в финале Australian Open: «Я начинаю сомневаться, есть ли у него вера в себя»
Матс Виландер прокомментировал поражение Александра Зверева на Australian Open.
В финале немец уступил Яннику Синнеру 3:6, 6:7(4), 3:6.
«Я начинаю сомневаться, есть ли у него вера в себя. Когда я вижу его выступления, начинаю об этом задумываться – не с точки зрения ударов или тактики, а со стороны эмоциональной отдачи.
Я уверен: в начале матча он в себя верит, но нужно продолжать верить и в третьем сете, когда выигрываешь первый розыгрыш в последнем гейме. Нужно давить на соперника, а когда [у Зверева] не получается, это, если честно, повод для беспокойства».
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Как Синнер убрал Зверева в финале Australian Open. 10 наблюдений
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: eurosport.com
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