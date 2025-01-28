Кырстя выиграла первый матч с мая. В декабре она сообщала, что может завершить карьеру из-за проблем со стопой

Сорана Кырстя вышла во второй круг турнира WTA 500 в Линце.

Она обыграла Аранту Рус 5:7, 6:2, 6:3.

Кырстя прервала серию из восьми поражений, начавшуюся в мае прошлого года. Из-за травмы стопы она не играла с «Уимблдона» и вернулась в тур в январе на турнире в Аделаиде.

В декабре румынка сообщала , что этот сезон может стать последним в ее карьере.