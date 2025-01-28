Кырстя выиграла первый матч с мая. В декабре она сообщала, что может завершить карьеру из-за проблем со стопой
Сорана Кырстя вышла во второй круг турнира WTA 500 в Линце.
Она обыграла Аранту Рус 5:7, 6:2, 6:3.
Кырстя прервала серию из восьми поражений, начавшуюся в мае прошлого года. Из-за травмы стопы она не играла с «Уимблдона» и вернулась в тур в январе на турнире в Аделаиде.
В декабре румынка сообщала, что этот сезон может стать последним в ее карьере.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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