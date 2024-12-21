Кырстя может завершить карьеру в 2025-м

Сорана Кырстя может завершить карьеру в следующем году.

В 2024-м румынка не играла после «Уимблдона» из-за плантарного фасциита. В августе она перенесла операцию на стопе.

Кырстя вернется в тур на январском турнире в Аделаиде, а затем выступит на Australian Open.

«Я рада сообщить, что в феврале я сыграю в Клуже. Сезон-2025 года может стать для меня последним в туре. Я говорю «может», потому что никогда нельзя быть на 100% уверенной в том, что ждет в будущем. Вот почему мне очень хотелось сыграть еще один турнир в Румынии, и я с радостью вернусь на корт в Клуже. Надеюсь увидеть вас там!» – сказала Кырстя.