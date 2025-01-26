Синнер о том, что его сравнивают с Джоковичем по стилю игры: «Я равнялся на него, но как игроки мы разные»

Янник Синнер сказал, считает ли свою игру похожей на игру Новака Джоковича.

– Саша дважды во время пресс-конференции упомянул, что вы напоминаете ему Новака в лучшей форме. Действительно ли он был для вас вдохновением?

– Это потрясающий комплимент от Саши.

Думаю, все мы отличаемся, хотя у нас с Новаком и есть некоторые похожие элементы игры. Я до сих пор считаю, что, когда он в лучшей форме, его очень тяжело победить.

С точки зрения стиля игры я равнялся на него, пытаясь понять, что он делает, как справляется с давлением в важные моменты. Я все еще думаю, что мы разные как игроки – но у нас похожий довольно чистый удар с задней линии, мы хорошо двигаемся. И мы оба понимаем, где соперник будет бить по мячу.

Конечно, я стремлюсь к развитию как игрок, потому что я чувствую, что есть места, где я все еще могу прибавить. И мы будем над ними работать.