Синнер первым после Надаля выиграл финал «Большого шлема», не дав сопернику ни одного брейк-пойнта

Янник Синнер не дал сопернику ни одного брейк-поинта в финале Australian Open.

Первая ракетка мира победил вторую ракетку Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6(4), 6:3.

Начиная с 2000 года только два игрока выиграли финалы «Больших шлемов» без брейк-поинтов у соперника: Роджер Федерер на «Уимблдоне »-2003 и Рафаэль Надаль на US Open-2017.

👑 Янник Синнер! Проехался по Звереву и взял третий «Большой шлем» в карьере