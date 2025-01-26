Синнер первым после Надаля выиграл финал «Большого шлема», не дав сопернику ни одного брейк-пойнта
Янник Синнер не дал сопернику ни одного брейк-поинта в финале Australian Open.
Первая ракетка мира победил вторую ракетку Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6(4), 6:3.
Начиная с 2000 года только два игрока выиграли финалы «Больших шлемов» без брейк-поинтов у соперника: Роджер Федерер на «Уимблдоне»-2003 и Рафаэль Надаль на US Open-2017.
👑 Янник Синнер! Проехался по Звереву и взял третий «Большой шлем» в карьере
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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