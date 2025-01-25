Отрыв Соболенко от Швентек сократится до 186 очков
Отрыв Арины Соболенко от Иги Швентек в рейтинге сократится до 186 очков.
Белоруска не защитила титул на Australian Open, проиграв в финале Мэдисон Киз, и теперь потеряет 700 очков.
Швентек, которая в прошлом году выбыла в третьем круге, в этот раз дошла до полуфинала и добавит 650 очков.
По итогам турнира у первой ракетки мира Соболенко будет 8956 очков, у второй ракетки мира Швентек – 8770.
Опубликовала: Любовь Энина
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