Отрыв Соболенко от Швентек сократится до 186 очков

Отрыв Арины Соболенко от Иги Швентек в рейтинге сократится до 186 очков.

Белоруска не защитила титул на Australian Open , проиграв в финале Мэдисон Киз, и теперь потеряет 700 очков.

Швентек, которая в прошлом году выбыла в третьем круге, в этот раз дошла до полуфинала и добавит 650 очков.

По итогам турнира у первой ракетки мира Соболенко будет 8956 очков, у второй ракетки мира Швентек – 8770.