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Корда и Гастон снялись с турнира в Монпелье

Себастьян Корда и Юго Гастон пропустят турнир ATP 250 в Монпелье.

В основе их заменят Харольд Майо и Ришар Гаске.

Отметим, что трехкратный чемпион Гаске освободит wild card, который организаторы передали Кентену Алису.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
logoOpen Sud de France
logoATP
logoХарольд Майо
logoРишар Гаске
logoЮго Гастон
logoСебастьян Корда
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