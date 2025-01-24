Корда и Гастон снялись с турнира в Монпелье
Себастьян Корда и Юго Гастон пропустят турнир ATP 250 в Монпелье.
В основе их заменят Харольд Майо и Ришар Гаске.
Отметим, что трехкратный чемпион Гаске освободит wild card, который организаторы передали Кентену Алису.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
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