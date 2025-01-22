Рублев, Вавринка и Гаске получили wild card на турнир в Монпелье
Андрей Рублев получил wild card на турнир ATP 250 в Монпелье.
Также обладателями приглашений стали Стэн Вавринка и трехкратный чемпион соревнований Ришар Гаске.
Турнир пройдет на следующей неделе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MichalSamulski
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